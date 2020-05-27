В среду самолет совершил вылет из Вильнюсского аэропорта в 6.10, а из Осло он совершит посадку в Вильнюсе в 10.40, сообщается на веб-сайте Вильнюсского аэропорта.
Теперь самолеты будут летать регулярно в аэропорт Саннефьорд-Торп по средам и воскресеньям.
Латвийская авиакомпания Air Baltic намерена начать регулярные рейсы в Осло в четверг.
Wizz Air с 1 июня возобновит и полеты из Каунаса в другие города Норвегии - Олесунн и Берген. Рейсы в оба города будут выполняться по понедельникам и пятницам.
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