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Венгерская авиакомпания Wizz Air открывает регулярное воздушное сообщение Вильнюс - Осло.
Wizz Air
Wizz Air
© Bendrovės nuotr.

В среду самолет совершил вылет из Вильнюсского аэропорта в 6.10, а из Осло он совершит посадку в Вильнюсе в 10.40, сообщается на веб-сайте Вильнюсского аэропорта.

Теперь самолеты будут летать регулярно в аэропорт Саннефьорд-Торп по средам и воскресеньям.

Латвийская авиакомпания Air Baltic намерена начать регулярные рейсы в Осло в четверг.

Wizz Air с 1 июня возобновит и полеты из Каунаса в другие города Норвегии - Олесунн и Берген. Рейсы в оба города будут выполняться по понедельникам и пятницам.

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