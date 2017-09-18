В понедельник венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air начинает летать из Вильнюса в Варшавский аэропорт им. Ф. Шопена. Рейсы будут четыре раза в неделю.
© DELFI / Tomas Vinickas

С начала ноября Wizz Air предложит и полеты в Агадир (Марокко), а с декабря - в Гданьск.

Сейчас Wizz Air летает из Вильнюсского, Каунасского и Палангского аэропортов. Ее самолетами можно добраться из Литвы в 15 стран.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Бизнес

В Вильнюсе на реконструкцию закрывают легендарный ресторан и гостиницу Neringа (1)

В Вильнюсе на реконструкцию закрывают легендарную...

Wizz Air начинает летать из Вильнюса в Варшаву (1)

В понедельник венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air...

Ryanair отменяет рейсы, "напутав" с отпусками пилотов (3)

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair отменила в...

Референдум в Каталонии: прощай, Испания, прощай, ЕС? (36)

В случае если 1 октября каталонцы проголосуют за...

Не только "Скайп": 10 главных бизнесменов-инноваторов в Балтии прямо сейчас (86)

Уроженцы Литвы, Латвии и Эстонии запустили немало...

TOP новостей

МИД: российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы (6)

Два российских военно-транспортных самолета "Ил-76" на...

Арендодатели не берут семьи с детьми: в своем доме можно стать заложником (4)

Высокие требования, отговорки или бросание трубки....

Посол Литвы в Вашингтоне: Россия стремится запугать Европу в энергосекторе (63)

Такими проектами, как Белорусская АЭС в Островце,...

Главяцкас: пенсионный возраст надо пересмотреть (98)

Пенсионный возраст надо увеличить, чтобы открыть...

Нескончаемый дождь напоминает стихийное бедствие: в Паневежисе затоплены улицы (1)

Нескончаемый дождь напоминает стихийное бедствие....