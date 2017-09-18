С начала ноября Wizz Air предложит и полеты в Агадир (Марокко), а с декабря - в Гданьск.
Сейчас Wizz Air летает из Вильнюсского, Каунасского и Палангского аэропортов. Ее самолетами можно добраться из Литвы в 15 стран.
В Вильнюсе на реконструкцию закрывают легендарный ресторан и гостиницу Neringа (1)
В Вильнюсе на реконструкцию закрывают легендарную...
Wizz Air начинает летать из Вильнюса в Варшаву (1)
В понедельник венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air...
Ryanair отменяет рейсы, "напутав" с отпусками пилотов (3)
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair отменила в...
Референдум в Каталонии: прощай, Испания, прощай, ЕС? (36)
В случае если 1 октября каталонцы проголосуют за...
Не только "Скайп": 10 главных бизнесменов-инноваторов в Балтии прямо сейчас (86)
Уроженцы Литвы, Латвии и Эстонии запустили немало...
TOP новостей
МИД: российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы (6)
Два российских военно-транспортных самолета "Ил-76" на...
Арендодатели не берут семьи с детьми: в своем доме можно стать заложником (4)
Высокие требования, отговорки или бросание трубки....
Посол Литвы в Вашингтоне: Россия стремится запугать Европу в энергосекторе (63)
Такими проектами, как Белорусская АЭС в Островце,...
Главяцкас: пенсионный возраст надо пересмотреть (98)
Пенсионный возраст надо увеличить, чтобы открыть...
Нескончаемый дождь напоминает стихийное бедствие: в Паневежисе затоплены улицы (1)
Нескончаемый дождь напоминает стихийное бедствие....