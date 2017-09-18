С начала ноября Wizz Air предложит и полеты в Агадир (Марокко), а с декабря - в Гданьск.

Сейчас Wizz Air летает из Вильнюсского, Каунасского и Палангского аэропортов. Ее самолетами можно добраться из Литвы в 15 стран.