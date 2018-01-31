Венгерская дисконтная авиакомпания Wizz Air заявляет, что рассматривает возможность сокращения количества рейсов в Литву и из нее в связи с растущими сборами основных аэропортов. Руководство Вильнюсского аэропорта утверждает, что сборы растут в связи с увеличением затрат.
© DELFI / Modesta Meškė

"Вильнюсский аэропорт решил значительно повысить сборы - приблизительно на 20%, и конечно, это станет препятствием для наших надежд и деятельности в стране. Мы рассматриваем меры, чтобы создать противовес этой ситуации", - сказал BNS гендиректор Wizz Air Йозеф Варад.

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В ответ на вопрос о том, означает ли что с повышением сборов в этом году Wizz Air может сократить количество рейсов в и из Вильнюса он ответил, что такая возможность вполне реальна.

"Вполне вероятно, что мы будет работать на меньшей мощности, чем планировали. Мы пересматриваем ситуацию и сообщим рынку, когда решим", - сказал он.

Он не мог точно сказать, каким может быть это сокращение рейсов в Вильнюс.

"Мы планировали увеличить свои мощности в Вильнюсе на 20%. Сейчас мы получаем повышенный на 20% сбор. По этой причине я считаю, что мы легко могли бы отказаться от 20% мощностей", - сказал он.

Пресс-секретарь объединяющей три крупнейших аэропорта Литвы компании Lietuvos oro uostai Индре Балтрушайтене комментировала BNS, что сборы в столичном аэропорту увеличатся для авиакомпаний с апреля, а основная причина этого - рост затрат.

"С ростом затрат, которые несет аэропорт, применяется больший сбор и для всех пользующихся им авиакомпаний. В прошлом году мы реализовали проект реконструкции взлетно-посадочной полосы, и это, по сути, было основной причиной значительного роста затрат", - сказала И. Балтрушайтене.

Она не могла сказать, насколько точно вырастут сборы в Вильнюсском аэропорту для авиакомпаний, поскольку в каждом отдельном случае это зависит от самолетов и величины самой авиакомпании.

Летом прошлого года в течение 35 дней реконструировалась взлетно-посадочная полоса Вильнюсского аэропорта, работы обошлись в 18,7 млн. евро.

Во всей системе Lietuvos oro uostai Wizz Air в прошлом году заняла четверть рынка.

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