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С середины марта до начала апреля авиакомпания Wizz Air отзывает часть рейсов в Тель-Авив, поскольку из-за вспышки коронавируса сократился спрос на полеты.
Wizz Air
Wizz Air
© Shutterstock

"Wizz Air меняет расписание полетов в направлении Тель-Авива в связи с сокращением спросов из-за вспышки вируса COVID-19", – говорится в сообщении.

Авиакомпания также сообщает, что с 15 марта по 2 апреля корректируется график рейсов, поэтому будут лишь два недельных рейса в столицу Израиля из Вильнюса вместо трех.

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Пассажиры, которые приобрели билеты на отозванные рейсы предлагается бесплатная замена даты или компенсация 120% заплаченной суммы на их счет в Wizz Air.

В конце января израильское правительство запретила любым самолетам, прилетающим из Китая, приземляться в Израиле, в феврале в стране также было запрещено прибытие иностранных граждан, которые за последние две недели побывали в Гонконге, Макао, Сингапуре, Тайланде и в других местах, охваченных очагами коронавируса.

В Литве пока установлен один случай заражения COVID-19.

ru.DELFI.lt
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