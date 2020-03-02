"Wizz Air меняет расписание полетов в направлении Тель-Авива в связи с сокращением спросов из-за вспышки вируса COVID-19", – говорится в сообщении.
Авиакомпания также сообщает, что с 15 марта по 2 апреля корректируется график рейсов, поэтому будут лишь два недельных рейса в столицу Израиля из Вильнюса вместо трех.
Пассажиры, которые приобрели билеты на отозванные рейсы предлагается бесплатная замена даты или компенсация 120% заплаченной суммы на их счет в Wizz Air.
В конце января израильское правительство запретила любым самолетам, прилетающим из Китая, приземляться в Израиле, в феврале в стране также было запрещено прибытие иностранных граждан, которые за последние две недели побывали в Гонконге, Макао, Сингапуре, Тайланде и в других местах, охваченных очагами коронавируса.
В Литве пока установлен один случай заражения COVID-19.
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