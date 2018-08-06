Полёты с 29 октября будут проводиться два раза в неделю - в понедельник и пятницу, говорится в сообщении компании.
"Мы считаем, что этот маршрут будет популярным как у деловых людей, так и у туристов", - сказал Андраш Радо, менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air.
Вместе с новым маршрутом компания из трёх аэропортов Литвы совершает полёты в 33 пункта назначения в 17 странах.
Украинская авиакомпания Ukraine International Airlines начала летать по маршруту Вильнюс-Львов осенью 2016 года, но позже отказалась. Теперь самолётами из Литвы можно добраться до Киева и Одессы.
Ирландский лоукостер Ryanair планирует совершать полёты из Вильнюса в Киев с ноября.
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