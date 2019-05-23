Рейсы будут осуществляться с 27 октября два раза в неделю – по средам и воскресеньям, сообщила Wizz Air.
"Мы уверены, что называемый израильским бриллиантом Эйлат, известный своими солнечными днями, впечатляющими водными развлечениями и красивой природой, будет популярным среди пассажиров", – отметил в пресс-релизе руководитель Wizz Air по корпоративной коммуникации Андр Радо.
Кроме нового направления, авиакомпания летает из Вильнюса в израильскую столицу Тель-Авив.
Из всех трех аэропортов Литвы - Вильнюсского, Каунасского и Палангского – Wizz Air сейчас предлагает рейсы по 27 направлениям в 15 стран.
За четыре месяца этого года пассажиропоток Wizz Air в аэропортах страны превысил 500 тыс. пассажиров.
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