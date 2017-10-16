Компания сообщила, что рейсы с 27 марта будут осуществляться три раза в неделю.
О планах полетов в Афины два раза в неделю из Вильнюса сообщала на минувшей неделе и компания Ryanair. В сентябре было заявлено, что летом следующего года в Афины из Вильнюса будет летать и греческая авиакомпания Aegean Airlines.
Сейчас Wizz Air летает из Вильнюсского, Каунасского и Палангского аэропортов. Ее самолетами из Литвы можно добраться до 15-ти стран, а с ноября она будет летать из литовской столицы в марокканский Агадир, с декабря - в польский Гданьск.
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