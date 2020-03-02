В январе этого года на первом технологически нейтральном аукционе энергетических мощностей в "зеленой" энергетике в Литве победила Windfarm Akmene One, она планирует оборудовать максимум 31 установку по производству электроэнергии.

В опубликованных документах оценки окружающей среды конкурса говорится, что мощность каждой установки составит до 5,6 мегаватт, а общая мощность – до 173,6 мегаватт.

Vejo parkai планирует оборудовать 20 установок, мощностью каждой будет 6 мегаватт, а совокупная - до 120 мегаватт.

По данным Реестрового центра, 26,68% акций учрежденной в апреле 2018 года компании Windfarm Akmene One принадлежат зарегистрированной в Швейцарии компании Leofortis, 40% – гонконгской Saschokeconomics Limited, и 33,33% – германской Taktani.