Western Union, в здании которого планировался теракт: угроза для работников была нейтрализована

По словам главы по вопросам коммуникации Western Union Lithuania Илоны Лекавичюте, компания, узнав об инциденте, сразу же предприняла все меры и действия, необходимые для обеспечения безопасности работников.

"Без промедления мы информировали сотрудников правоохранительных органов и ответственные ведомства, на основании процедур эвакуировали людей, находившихся в здании. Все ведомства профессионально выполнили свою работу, поэтому угроза для работников и компании была нейтрализована", – заявила И. Лекавичюте в комментарии BNS.

В пятницу правоохранительные органы Литвы сообщили, что осенью прошлого года в Вильнюсе пытались осуществить теракт, в суд передано дело, в котором лицо обвиняется в покушении на порчу чужого имущества в крупном масштабе с целью запугать общественность, создать угрозу жизни многих людей, нанести большой ущерб действующим в Литве финансовым компаниям путем осуществления запланированного теракта.

Досудебное расследование было начато 6 октября прошлого года, когда у здания, в котором в Вильнюсе обосновалась международная компания Western Union, было обнаружено самодельное взрывное устройство, а на стенах надписи черной краской: FK DIVISION, SIEGE и свастика. Взрывное устройство не сработало.

Подозреваемым является литовец 1999 года рождения. Были получены данные о том, что задержанный принадлежит к группировке экстремистов ультраправых взглядов Feuerkrieg Division, и есть подозрения в том, что с террористическими целями он хранил мощные взрывчатые вещества.

Полиция утверждает, что пока конкретно не может пояснить, почему для выпада была избрана именно Western Union, однако в пятницу заместитель Генкомиссара Полиции Литвы Арунас Паулаускас рассуждал на пресс-конференции, что возможно у названия компании "есть определенный подтекст глобализма".

17 июня уголовное дело с обвинительным актом было передано для рассмотрения в Вильнюсский окружной суд.

За попытку осуществления теракта Уголовный Кодекс Литвы предусматривает лишение свободы до десяти лет.