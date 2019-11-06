Western Union в Литве планирует создать еще 300 рабочих мест

Международная компания денежных переводов и платежей Western Union планирует за полтора года в Вильнюсе трудоустроить еще 300 специалистов, сообщила компания.
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Western Union начинает реализацию новой глобальной стратегии, а важную роль в ней будет играть находящийся в Вильнюсе Центр операций Европейского региона (EUROC) компании.

"Мы планируем расширить вильнюсскую команду и трудоустроить еще 300 специалистов с навыками цифрового бизнеса, развития международных платформ, прогрессивной автоматизации, финансов и учета, бизнес-рисков и прочих функций" – утверждает в сообщении глава операционного центра Western Union в Литве Шарунас Шуйпис.

В созданном в 2010 году в Вильнюсе центре работают около 2 тыс. человек. Это крупнейшее подразделение Western Union в мире, в котором предоставляются услуги на 34 языках.

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