aA
Вильнюсский муниципалитет, который решил отремонтировать тоннель Гележинё Вилко в 2018 году, рассчитывает начать работы в 2021 году.
Выяснилось, когда будет отремонтирован тоннель Гележинё Вилко
© DELFI / Valdas Kopūstas

По словам Арунас Висоцкас, старшего советника отдела муниципальной инфраструктуры, в этом году ожидается выбор технического проекта. Он заявляет, что процедуры были отложены из-за ожидаемого отчета экспертов из Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса.

"Поскольку мы получили экспертное заключение только в середине прошлого года, средства не планировались, поэтому в прошлом году работы не начались. В этом году мы планируем подготовить технический проект, реализовать его в 2021 году. По мнению экспертов, серьезных нарушений нет - мы планируем провести косметический ремонт тоннеля и украсить его, чтобы он не был таким мрачным", - сказал А. Висоцкас.

По его словам, разработчики технического проекта должны будут предусмотреть также освещение туннеля, а также решения о том, следует ли перекрашивать тоннель или перекрывать конструкции.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Сквернялис объяснил президенту Литвы ситуацию с асфальтированием своей улицы (19)

Премьер-министр Саулюс Сквернялис после встречи с...

Дополнительные 300 000 евро на дороги Вильнюсского района получила улица премьера (30)

Из выделенных дополнительно на асфальтирование дорог...

TOP новостей

У мэров маленьких городов кончилось терпение: нет банковских отделений, установлен один банкомат и в нем заканчиваются деньги (9)

Количество отделений банка и банкоматов в Литве...

Витаутас Ландсбергис призывает не молчать об Островецкой АЭС: это будет означать капитуляцию (115)

По словам профессора Витаутаса Ландсбергиса, Литва не...

Науседа: без помощи США и союзников мы не могли бы эффективно сдерживать Россию (406)

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу на...

Погода: после выходных в Литву придут перемены

Субботняя ночь будет сухой и спокойной. Температура...

Служба занятости: Intermedix останавливает деятельность в Литве, уволит еще 300 человек (5)

Американская компания информационных технологий в...

|Maža didelių žinių kaina