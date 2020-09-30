Выяснились первые проблемы в сфере либерализации рынка электроэнергии

"В апреле прошлого года я установил солнечную электростанцию, инвестировал 9000 евро. весь год экономил электроэнергию, чтобы зимой отапливаться ею и не платить за электричество. Накопил 10 000 кВт/ч", – рассказал Видмантас.

Однако осенью поставщик электричества Ignitis информировал Видмантаса, что хочет купить у него электричество по 0,04 евро, а потом он сможет купить его по 0,15 евро. "Я почувствовал, что государство меня обмануло и обокрало", – сказал мужчина.

Позже собеседник информировал, что этот порядок изменили. "Мое электричество перенесут на следующий год", – заметил он.

Видмантас сказал, что платит Ignitis 26 евро в месяц за хранение электроэнергии.

"Например, летом электричества бывает очень много – 8000 кВт/ч. За то, что они его хранят, плачу 26 евро в месяц, а использую всего 300, но зимой будут использовать по 1200 кВт/ч. Тогда им тоже буду платить за хранение, но они мне отдадут мое электричество", – сказал он.

на сайте Ignitis сказано, что при заключении договора с независимым поставщиком, потребитель, который сам производит электроэнергию, может либо перенести накопленный запас к новому поставщику услуги, с которым подпишет договор, либо продать его в рамках указанных в договоре условий.

"Ценность накопленного электричества оценивается по ценам за апрель-август на бирже Nord Pool", – так объяснили предложенную Видмантасу цену в 0,04 евро.

Представитель Ignitis Лукас-Симонас Задарацкас сказал Delfi, что новые поправки к закону вступили в силу с 18 сентября 2020 года.

"Измененные правила предоставили жителям возможность перенести накопленное электричество при переходе к другому поставщику услуги. эти правила вступили в силу задним числом, т.е. с 1 апреля 2020 г", – сказал он.

По данным Ignitis, в Литве есть около 7300 производящих электричество пользователей.