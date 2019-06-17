Хотя говорят, что большинство отдыхающих на литовских морских курортах бывает от дня коронации Миндаугаса до Успения Богородицы, необычно теплая июньская погода привлекла большое количество отдыхающих в этом году. Отдыхающие в этом году должны быть удивлены - впервые цены не выросли, а некоторые даже упали.
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Кафе на улице Й. Басанавичюса конкурируют как могут - зазывают клиентов, и, конечно, заманивают большими вывесками с низкими ценами. Порция цеппелин - около 4 евро, но можно найти и более дешевые варианты. Дневной комплекс - около 4 - 5 евро, но экономные найдут еще более дешевые варианты.

Кястутис, администратор кафе Jūros ešerys, расположенного на улице Й. Басанавичюса, заверил, что цены не выросли по сравнению с прошлым годом: "Все приходят посмотреть, сколько стоит холодник, не будет ли он евро 5 стоить, но нет, он стоит так же, как и раньше - 3,29 евро".

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И хотя спасатели разгоняют с пляжа продавцов холодных напитков и чебуреков, их все равно пруд пруди. Как и в прошлом году, чебуреки стоят 2 евро, но отдыхающие удивляются, что в это году они по размеру больше, чем в прошлом.

Цены на мороженое возле пляжа также радуют тех, кто хочет освежиться - их цены немного выше, чем в супермаркетах - 1-1,5 евро. В прошлом году они стоили 3 евро.

Жаловаться могли только молодые родители - развлечения для детей привлекают самых маленьких на каждом углу, но стоит это дорого - электромобили, например, 3 евро за 10 минут, все остальные аттракционы еще дороже.

Места для ночлега в Паланге пока не достигли пика: хорошо поискав, можно найти небольшую квартиру на двоих за 40 евро.

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