Кафе на улице Й. Басанавичюса конкурируют как могут - зазывают клиентов, и, конечно, заманивают большими вывесками с низкими ценами. Порция цеппелин - около 4 евро, но можно найти и более дешевые варианты. Дневной комплекс - около 4 - 5 евро, но экономные найдут еще более дешевые варианты.

Кястутис, администратор кафе Jūros ešerys, расположенного на улице Й. Басанавичюса, заверил, что цены не выросли по сравнению с прошлым годом: "Все приходят посмотреть, сколько стоит холодник, не будет ли он евро 5 стоить, но нет, он стоит так же, как и раньше - 3,29 евро".

И хотя спасатели разгоняют с пляжа продавцов холодных напитков и чебуреков, их все равно пруд пруди. Как и в прошлом году, чебуреки стоят 2 евро, но отдыхающие удивляются, что в это году они по размеру больше, чем в прошлом.

Цены на мороженое возле пляжа также радуют тех, кто хочет освежиться - их цены немного выше, чем в супермаркетах - 1-1,5 евро. В прошлом году они стоили 3 евро.

Жаловаться могли только молодые родители - развлечения для детей привлекают самых маленьких на каждом углу, но стоит это дорого - электромобили, например, 3 евро за 10 минут, все остальные аттракционы еще дороже.

Места для ночлега в Паланге пока не достигли пика: хорошо поискав, можно найти небольшую квартиру на двоих за 40 евро.