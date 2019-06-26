Выводы одобрены: финансовый кризис 10 лет назад создали банки

"По сути, одобрены выводы, рекомендации и есть еще мысли поработать. Предложение еще дополняется (...) Выводы одобрены по существу", – сказал BNS глава комитета, "аграрий" Стасис Якелюнас, который отправляется работать в Европарламенте в начале июля.

По его словам, это означает, что существенные выводы расследования не будут скорректированы, однако их еще нужно редактировать, кроме того, подготовлен проект рекомендаций, однако его еще будут уточнять.

"Все очень четко написано: банки создали кризис, Банк Литвы за ними не следил, финансовая инспекция Швеции также ответственна за это. Есть предложения и по Vilibor – идти судебным путем. Все прочее - это политическая ответственность и оценка уроков, и выводы во всех ведомствах – в Банке Литвы, в правительстве и Сейме", – сказал на заседании комитета С. Якялюнас.

Ранее комитет констатировал, что в 2005-2006 годах в стране была достаточная финансовая дисциплина, а в 2007 году она начала ухудшаться, а в 2008 году бюджет был принят с нарушением фискальной дисциплины.

Кроме того, по мнению комитета, у правительства были возможности получить более дешевые займы у международных организаций, чем это было сделано в 2009–2012 годах, однако не воспользовалось этой возможностью. С. Якелюнас ранее подсчитал, что по причине решения не обращаться в Еврокомиссию убытки Литвы в 2009-2018 годах составили 2,1 млрд евро, их которых 0,2 млрд евро – убытки от запоздалого закрытия банка Snoras.

Президент Даля Грибаускайте в мае заявила, что Сейм недопустимо вмешивается в деятельность Банка Литвы. В прошлом месяце по инициативе С. Якелюнаса Сейм проголосовал по вопросу недоверия главе Центробанка Витасу Василяускасу, но правящим не хватило голосов одобрить резолюцию.