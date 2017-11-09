"Мы ожидаем большого интереса и уже установили контакт с несколькими потенциальными покупателями. У нас есть амбиции завершить сделку до конца года, однако если процесс продажи отчуждаемого имущества затянется надолго, то завершение сделки может быть перенесено на первый квартал 2018 года", - говорит менеджер ICA Gruppen по внешней коммуникации Ола Фернвалл.
Он пока не отвечает, планируется ли сохранить бренд Iki, все ли магазины будут называться Rimi. В начале октября ICA Gruppen представила в Государственное патентное бюро на регистрацию таких названий форматов магазинов: Rimi Express, Rimi hyper, Rimi Mini и Rimi Super. Сейчас сеть использует в Литве такие форматы магазинов, как Rimi supermarket и Rimi hypermarket.
BNS напоминает, что Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) в середине октября разрешил Rimi Lietuva купить управляющую сетью Iki компанию Palink с условием, что в течение необъявленных сроков третьим лицам будет отчуждено 17 магазинов обеих сетей. На этой неделе СК обнародовал их перечень.
Шведская ICA Gruppen в середине октября сообщила, что завершит сделку еще в этом году, однако из-за затянувшегося процесса продажи магазинов это намечается сделать в первом квартале следующего года.
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