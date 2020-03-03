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В прошлом году выручка каунасской пивоваренной компании Volfas Engelman, принадлежащей финской группе Olvi, составила 49,3 млн евро – это на 14,5% больше, чем в 2018 году, когда она достигала 43,1 млн евро.
Выручка Volfas Engelman в прошлом году выросла на 14,5% до 49 млн евро
© DELFI / Domantas Pipas

Прибыль компании до уплаты налогов и процентов (EBIT) выросла на 6,4% до 3,94 млн евро (3,71 млн. евро), сообщила компания.

По ее данным, прошлогодние результаты в Литве улучшились во всех категориях напитков, также на 30% вырос экспорт, в основном в Россию и Южную Корею. Безалкогольное пиво начали экспортировать в Японию.

"По нашим данным, в России мы в первой тройке среди импортируемых пивных торговых знаков", – отметил в пресс-релизе гендиректор Volfas Engelman Марюс Хорбачаускас.

В 2019 году компания впервые преодолела рубеж производства в 100 млн литров пива – в целом было произведено 107,6 млн литров напитков.

ru.DELFI.lt
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