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Контролируемая семьей Палейчиков группа автозаправочных, мотелей, услуг аренды земли и транспорта Vaizga получила в позапрошлом году 825,308 млн евро консолидированной выручки - на 11,5% больше, чем в 2018 году.
Ivanas Paleičikas
Ivanas Paleičikas
© Bendrovės archyvas

Консолидированная чистая прибыль компании за год снизилась на 5,4% до 9,157 млн евро, указано в отчете за 2019 год для Реестрового центра.

Большую часть выручки Vaizga в 2019 году сгенерировала компания Viada LT, к которой перешло управление заправочными Lukoil - ее выручка составила 735,4 млн евро или на 7,4% больше, чем в 2018 году.

Акции Vaizga принадлежат Ивану Палейчику и членам его семьи.

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