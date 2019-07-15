Выручка туроператора Novaturas выросла до 83 млн евро

Только в июне выручка Novaturas достигала 19,9 млн евро – это на 9% меньше, чем в июне 2018 года, сообщила компания через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.
В январе-июне компания обслужила 137 тыс. клиентов – на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а только в июне – 35,7 тыс. – на 8% меньше.
Прибыль Novaturas в 2018 году составила 5,4 млн евро и была на треть меньше, чем в позапрошлом году, а выручка в 2018 году составила 181,8 млн евро и была на 29% больше, чем в 2017 году.
В мае гендиректора туроператора Аудроне Кейните признала, что рост в этом году будет тормозиться стабилизацией рынка туристического бизнеса и новыми конкурентами.
47,4% акций Novaturas принадлежит компании Central European Tour Operator.
Акции Novaturas котируются на фондовых биржах Вильнюса и Варшавы.
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