Выручка туроператора Novaturas выросла до 83 млн евро

Только в июне выручка Novaturas достигала 19,9 млн евро – это на 9% меньше, чем в июне 2018 года, сообщила компания через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

В январе-июне компания обслужила 137 тыс. клиентов – на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а только в июне – 35,7 тыс. – на 8% меньше.

Прибыль Novaturas в 2018 году составила 5,4 млн евро и была на треть меньше, чем в позапрошлом году, а выручка в 2018 году составила 181,8 млн евро и была на 29% больше, чем в 2017 году.

В мае гендиректора туроператора Аудроне Кейните признала, что рост в этом году будет тормозиться стабилизацией рынка туристического бизнеса и новыми конкурентами.

47,4% акций Novaturas принадлежит компании Central European Tour Operator.

Акции Novaturas котируются на фондовых биржах Вильнюса и Варшавы.