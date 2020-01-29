Выручка Telia Lietuva в прошлом году выросла до 388,3 млн евро

Прибыль компании до уплаты годовых, налогов, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) за год увеличилась на 1,8% до 131 млн евро.

Как отметил глава Telia Дан Стромберг, более сбалансированная деятельность определила рост показателей прибыльности.

"Успешный последний квартал не только улучшил результат прошлого года, но и позволил компенсировать сокращение доходов от фиксированной домашней телефонии. Двузначные показатели роста продаж информационных технологий и оборудования, 10 тыс. новых клиентов мобильной связи с регулярной оплатой свидетельствуют о том, что наше внимание к потребностям людей оправдалось ровно настолько, насколько и инициативы по сокращению затрат", – отметил в пресс-решиле Д. Стромберг.

Количество пользователей оптоволоконного интернета выросло на 6,5% до 295 тыс., количество клиентов смарт-ТВ (IPTV) увеличилось на 6,1% до 244 тыс., а количество пользователей плана Telia1, объединяющего стоимости услуги мобильной и домашней телефонной связи, выросло в два раза до 60 тысяч.