Показатель EBITDA предприятия составил в этом году 45,2 млн евро – на 20,2% больше, чем год назад, сообщило Tele2.
"Хорошие результаты обусловлены несколькими причинами: продолжающимся ростом числа клиентов, привлекательной ценой на услуги, а также сохраняющейся тенденцией к увеличению объемов пользования. Не менее важными были целевые инвестиции, которые мы и в дальнейшем будем выделять на подготовку к развитию 5G и участию в предстоящем осенью конкурсе разрешений на частоты", – сказал для пресс-релиза глава литовского предприятия Tele2 Пятрас Масюлис.
В первом полугодии у Tele2 было 1,9 млн клиентов – на 2,3% больше, чем за такой же период прошлого года, а число коммерческих клиентов выросло на 5% до 195 тыс. Росту финансовых результатов способствовала и набирающая популярность услуга домашнего интернета. Число пользователей только этого сегмента возросло на 25% до 160 тыс.
В повышение качества связи в первом полугодии 2019 года Tele2 инвестировала 4,3 млн евро.
Выручка Tele2 в этом году выросла на 7% до 120 млн евро
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