Выручка сети супермаркетов Rimi Lietuva в прошлом году выросла на 3,8%

Выручка управляющей торговыми сетями в трех Балтийских странах группы Rimi Baltic за год увеличилась на 2,6% до 1,513 млн евро, говорится в отчете управляющей компанией шведской группы ICA Gruppen за 2019 год.
Выручка группы в Латвии выросла на 1,3% до 785,5 млн евро, в Эстонии она - на 4,3% до 390,5 млн евро.
В четвертом квартале прошлого года, по сравнению с тем же периодом 2018-ого, оборот Rimi Baltic в Литве вырос на 3,8% до 91,2 млн евро, в Латвии – на 0,7% до 203,9 млн евро, в Эстонии – на 5,3% до 103,2 млн евро.
В конце 2019 года Rimi Baltic владела 277 супермаркетами (год назад – 267), из них 130 – в Латвии (125), 86 – в Эстонии (86), 61 – в Литве (56). В прошлом году в Латвии было открыто шесть супермаркетов, в Литве - пять, в Эстонии один магазин. По одному магазину сети были закрыты в Латвии и Эстонии.
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