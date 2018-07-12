Выручка компании от рекламы в интернете за год выросла на 19,4% до 7,9 млн евро, от рекламы в журналах - сократилась на 8,3% до 948,2 тыс. евро. Выручка от продаж журналов за год сократилась на 19,8% до 418,9 тыс. евро, выручка от подписки на журналы выросла на 2,6% до 299,2 тыс. евро, говорится в отчете DELFI о деятельности в 2017 году, представленном Центру реестров.

Совокупная прибыль компании за год выросла на 4,6% до 1,419 млн евро. Компания в этом году единственному своему акционеру - эстонской Ekspress Grupp в этом году намерена выплатить 1,419 млн евро дивидендов.

До декабря прошлого года компания выпускала журналы Moteris, Panele, Cosmopolitan, Tavo vaikas, Mano namai, однако продала этот бизнес компании GM Media Invest, которая принадлежит руководителю агентства новостей Elta Гитане Марковичене.