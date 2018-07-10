В первом полугодии этого года контролируемый государством оператор терминала нефтепродуктов и терминала сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta получил 52,8 млн евро выручки - на 0,8% больше, чем в январе-июне 2017 года (52,4 млн евро).
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Только в июне по сравнению с июнем прошлого года выручка компании не изменилась и составила 8,4 млн евро, сообщила Klaipedos nafta предварительные результаты деятельности через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Выручка от деятельности терминала нефтепродуктов в этом году выросла на 16,1% до 20,2 млн евро, а выручка терминала СПГ снизилась на 6,9% до 32,6 млн евро. В этом году в резервуары нетфетерминалов компании в Клайпеде и Субачюсе загружено 3,595 млн тонн нефтепродуктов или на 10,2% больше, чем в прошлом году (3,262 млн тонн). Объемы регазификации терминала СПГ за год сократились на 7,2% до 4,519 млн мегаватт-часов.

В этом году рост перевалки нефтепродуктов был обусловлен потоками транзитных грузов.

Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,28% принадлежит концерну Achemos grupe.

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