Выручка от обслуживания пассажиров и доставки грузов, а также сходные доходы за год выросли на 10% до 15 млн евро (в первом полугодии прошлого года – 13,6 млн евро). Доходы от коммерческих зон, ресторанов, кафе, аренды помещений и прочих дополнительных услуг в аэропортах, выросли на 29% до 8,7 млн евро (6,8 млн евро).
Прибыль компании в первом полугодии выросла на 32% до 7,4 млн евро (5,6 млн евро). Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) за сопоставимый период выросла на 10% до 10,8 млн евро (9,8 млн евро).
Lietuvos oro uostai управляет тремя аэропортами: Вильнюсским, Каунасским и Палангским. В 2018 году они обслужили 6,3 млн пассажиров и 62 тыс. рейсов.
Выручка оператора аэропортов Lietuvos oro uostai выросла на 16%
В первом полугодии этого года выручка находящегося в...
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