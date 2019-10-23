Выручка Литовских железных дорог в этом году возросла до 348,5 млн евро

Этих показателей достигли Lietuvos gelezinkeliai и два уже отделенных предприятия LG Cargo и LG Keleiviams, говорится в сообщении компании.

"Ситуация на рынке грузовых перевозок требует большого внимания. В условиях сокращения объемов транзита LG Cargo успешно диверсифицирует деятельность и увеличивает объемы внутренних грузоперевозок. Также привлекает новых клиентов. Только будучи гибкими и оперативными мы можем быть конкурентоспособными и быстро реагировать на меняющуюся ситуацию на рынке грузовых перевозок", – сказал для пресс-релиза глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.

Компания грузовых перевозок LG Cargo за девять месяцев этого года перевезла на 0,9% меньше грузов – 41,2 млн тонн. В самой большой мере это было обусловлено сокращением на 16,9% потока транзитных грузов (каменного угля, нефти, продуктов питания) в калининградском направлении. В этом году также сократился импорт нефти и черных металлов через Клайпедский порт.

Однако благодаря увеличению на 5,4% объемов перевозок в Литве (преимущественно продуктов питания и растительного происхождения) удалось избежать сильного сокращения грузоперевозок.

Отделенная в сентябре компания пассажирских перевозок LG Keleiviams в этом году перевезла 4,23 млн пассажиров – на 10% больше, чем за такой же период прошлого года (3,83 млн пассажиров).

В прошлом году выручка группы Литовских железных дорог возросла на 10,4% до 495,8 млн евро, чистая прибыль – вдвое до 54,8 млн евро.