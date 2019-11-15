Выручка Lietuvos oro uostai в этом году выросла до 37 млн евро

В январе-сентябре этого года выручка находящегося в госуправлении оператора трех крупнейших аэропортов Литвы – компании Lietuvos oro uostai составила 36,9 млн евро – на 13% больше, чем за тот же период прошлого года.
© DELFI / Karolina Pansevič

Как говорится в сообщении, выручка от авиационных услуг – обслуживания рейсов, пассажиров, от перевозки грузов выросла на 5% - до 23,5 млн евро. Выручка от неавиационных услуг – аренды помещений, предприятий общественного питания, различных коммерческих зон выросла на 30% - до 13,4 млн евро.

По словам председателя правления Lietuvos oro uostai Томаса Кракаускаса, неавиационные доходы составляют 36% всех доходов, однако в будущем эта доля будет больше.

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"В будущем их доля точно увеличится, поскольку в аэропортах осуществляется расширение и реконструкция инфраструктуры. На рост общих будущих финансовых показателей повлияет и успешно реализуемая программа реконструкции основных воздушных ворот – Вильнюсского аэропорта", – отметил в сообщении Т. Кракаускас.

За три первых квартала этого года прибыль Lietuvos oro uostai до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла на 5% до 17,3 млн евро, а прибыль до налогообложения (EBIT) – на 17% до 12,2 млн евро. Затраты на деятельность в связи с реорганизацией выросли на 22% до 19,6 млн евро.

Lietuvos oro uostai управляет тремя аэропортами: Вильнюсским, Каунасским и Палангским. В 2018 году они обслужили 6,3 млн пассажиров и 62 тыс. рейсов.

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