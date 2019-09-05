Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) в первом полугодии этого года года получила 228,9 млн евро выручки – на 2,5% больше, чем за такой же период прошлого года.
Lietuvos geležinkeliai
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Прибыль группы составила 29,5 млн евро, между тем, в январе-июне прошлого года она достигала 18,6 млн евро. По сообщению Lietuvos gelezinkeliai эти цифры нельзя сопоставлять, поскольку в результате прошлого года не отражается дотация на компенсацию убытков от местных перевозок пассажиров, которая была выплачена во второй половине года.

В этом году дотация начислялась ежемесячно и отражена в полугодовой прибыли. Если исключить дотации и влияние прочих одноразовых факторов, то чистая прибыль группы осталась на том же уровне, что и в прошлом году.

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Глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка утверждает, что каждый вид деятельности группы сталкивается с различными вызовами, однако команда успешно справляется.

"В сфере грузоперевозок мы отмечаем острую борьбу во всем регионе. Однако диверсифицируя свою деятельность, находя новые возможности на рынке мы способны конкурировать и предлагать лучшие решения для бизнеса. Команда пассажирских перевозок демонстрирует прекрасные показатели, создает удобные поездки, учитывает потребности путешественников. Дирекция по инфраструктуре реализует стратегически важные проекты, которые обеспечат безопасность и эффективное управление железнодорожными сетями страны", – сказал глава Lietuvos gelezinkeliai.

Доходы от грузовых перевозок составили 207,4 млн евро и, по сравнению с первым полугодием прошлого года не изменились.

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