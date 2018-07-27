Компания Lidl Lietuva получила за финансовый год, который начинается в марте и заканчивается в феврале следующего года, 3,3 млн евро чистой прибыли - за предыдущий год убытки компании составили 18 млн евро, сообщила компания.

Совокупные инвестиции компании в 2017 году составили 37,1 млн евро (в 2016 году – 87 млн ерво), она открыла 10 новых магазинов.

Сейчас в Литве действует 37 магазинов Lidl. Первые 15 магазинов были открыты в Литве в начале июня 2016 года.