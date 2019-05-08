Выручка Klaipedos nafta за год выросла на 15%

За четыре первых месяца этого года выручка от продаж контролируемого государством оператора терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta составила 41,2 млн евро - на 15,1% больше, чем в январе-апреле 2018 года (35,8 млн евро).
Klaipėdos nafta
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Только в апреле выручка выросла на 27,8% до 10,1 млн евро, против прошлогоднего апрельского показателя в 7,9 млн евро, сообщила компания через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.

Выручка нефтетерминала за четыре месяца составила 10,6 млн евро – на 23,2% меньше, чем в за тот же период прошлого года, а только в апреле – 2,4 млн евро – на 7,7% меньше, а терминала СПГ – соответственно 30,6 млн евро (на 39,1% больше) и 7,7 млн евро (на 45,3% больше).

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В апреле компания перевалила 433 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 7,4% больше, чем в прошлом году, а за четыре месяца – 1,974 млн тонн – на 19,2% меньше.

"Сокращение совокупных погрузок за четыре месяца в основном определило уменьшение потоков нефтепродуктов с нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva и сокращение объемов погрузки светлых транзитных нефтепродуктов", – говорится в сообщении Klaipedos nafta.

Терминал сжиженного природного газа (СПГ) регазифицировал и перевал в апреле 1,475 млн мегаватт-часов газа – на 28,3% больше, чем в прошлом году, а за четыре месяца – 2,215 млн мегаватт-часов – на 1,6% меньше.

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