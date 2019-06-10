Контролируемый государством оператор терминалов нефтепродуктов и терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) Klaipedos nafta за пять месяцев этого года получил 49,7 млн евро выручки – на 11,9% больше, чем в январе-мае прошлого года (44,4 млн евро).
Klaipėdos nafta
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Только в мае по сравнению с маем прошлого года доходы предприятия сократились на 1,2% до 8,5 млн евро, сообщила компания Klaipedos nafta предварительные результаты через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

На нефтетерминалах компании в январе-мае этого года было отгружено 2,42 млн тонн нефтепродуктов – на 21,4% меньше, чем за такой же период прошлого года (3,078 млн тонн). Только в мае на нефтетерминалах было отгружено 0,446 млн тонн – на 30% меньше, чем в мае 2018 года (0,637 млн тонн).

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"Результаты погрузки в мае обусловлены преимущественно инцидентами на нефтепроводе "Дружба", которые заметно уменьшили транзит нефтепродуктов и повлияли на результаты погрузок нефтепродуктов", - говорится в сообщении компании.

Как сообщает Klaipedos nafta, на общем снижении объемов погрузок за пять месяцев также повлияло и сокращение потоков нефтепродуктов с нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva в этот период, а также сокращение объемов транзитных грузов темных нефтепродуктов в первом квартале года.

ТСПГ за пять месяцев года регазифицировал и отгрузил 3,989 тераватт-часов газа – на 7,8% больше, чем за такой же период прошлого года (3,699 тераватт-часов). Только в мае на ТСПГ регазифицировано и отгружено 1,774 тераватт-часов газа – на 22,3% больше, чем в мае 2018 года (1,45 тераватт-часов).

Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% принадлежит концерну Achemos grupe.

Акции Klaipedos nafta котируются в Официальном списке биржи.

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