Выручка Kesko Senukai в Беларуси выросла до 120 млн евро

В прошлом году консолидированная выручка литовской компании Romos holdingas, входящей в группу торговли строительно-отделочными материалами Kesko Senukai Lithuania и владеющей сетью магазинов ОМА в Беларуси, составила 120,35 млн евро - на 18,8% больше, чем в 2016 году (101,296 млн евро).
Prekybos tinklas "Oma" Baltarusijoje
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Консолидированная чистая прибыль компании за год сократилась на 48,2% до 3,96 млн евро, говорится в отчете, представленном литовскому Центру реестров.

В конце прошлого года в группе работали 2908 человек (в конце 2016 – 2582).

50% плюс одной акцией Romos holdingas владеет компания финской Kesko и семьи Ракаускасом Kesko Senukai Lithuania, а 50% минус одной акцией - предприятие Romos prekyba группы Kesko Senukai Lithuania.

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