Выручка Kesko Senukai в Беларуси выросла до 120 млн евро

Консолидированная чистая прибыль компании за год сократилась на 48,2% до 3,96 млн евро, говорится в отчете, представленном литовскому Центру реестров.

В конце прошлого года в группе работали 2908 человек (в конце 2016 – 2582).

50% плюс одной акцией Romos holdingas владеет компания финской Kesko и семьи Ракаускасом Kesko Senukai Lithuania, а 50% минус одной акцией - предприятие Romos prekyba группы Kesko Senukai Lithuania.