Главный экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал Verslo zinios, что немалое влияние на рост сектора оказывали более высокие цены, однако даже если исключить их влияние, то рост выручки все равно был большим - 10%, тогда как за весь 2017 год без учета влияния цен он составил всего 1,7%. Он прогнозирует, что годовой рост сектора общественного питания будет не меньше, чем за восемь месяцев.

По словам Т. Повилаускаса, рост выручки обусловлен ростом зарплат - во втором квартале этого года средняя зарплата была на 9,5% выше, чем год назад, кроме того, рост выручки был обусловлен увеличением числа ночевок зарубежных туристов в Литве - в первом полугодии число этих туристов увеличилось на 7,1%. Огромное влияние, говорит экономист, также оказала очень хорошая погода, которая стояла с самого апреля.