Выручка группы Litgrid в первом полугодии выросла на 7% до 98 млн евро

Чистая прибыль группы за год сократилась почти на 33% до 2,437 млн евро, сообщила компания через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.
"Почти все доходы группы росли, по объективным причинам росли и затраты – большего объема системных услуги и цен на рынке электроэнергии", – отметил в пресс-релизе руководитель Litgrid Давис Вирбицкас.
В первом полугодии Litgrid инвестировала 14,9 млн евро, 64% этих средств было направлено на реализацию стратегических и важных для государства проектов в сфере энергетики, а 36% – на реконструкцию и развитие сети ЛЭП.
Контролируемой Министерством энергетики группе по передаче электроэнергии и газа Epso-G принадлежит 97,51% акций Litgrid.
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