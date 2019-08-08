Выручка группы Litgrid в первом полугодии выросла на 7% до 98 млн евро

В первом полугодии этого года литовский оператор сети электропередачи Litgrid получил 97,7 млн евро консолидированной выручки – на 7% больше, чем в январе-июне прошлого года, когда она составляла (91,1 млн евро).
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© „Litgrid“ nuotr.

Чистая прибыль группы за год сократилась почти на 33% до 2,437 млн евро, сообщила компания через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

"Почти все доходы группы росли, по объективным причинам росли и затраты – большего объема системных услуги и цен на рынке электроэнергии", – отметил в пресс-релизе руководитель Litgrid Давис Вирбицкас.

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В первом полугодии Litgrid инвестировала 14,9 млн евро, 64% этих средств было направлено на реализацию стратегических и важных для государства проектов в сфере энергетики, а 36% – на реконструкцию и развитие сети ЛЭП.

Контролируемой Министерством энергетики группе по передаче электроэнергии и газа Epso-G принадлежит 97,51% акций Litgrid.

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