Выручка Akropolis Group выросла на 25% до 75,8 млн евро

Председатель правления компании Мантас Кунцайтис утверждает, что рост оборота определен расширением в Риге, где открыт новый ТРЦ Akropole. Также завершена модернизация Вильнюсского ТРЦ Akropolis, в который инвестировано 14 млн евро, вместе с арендаторами была модернизирована почти половина площади здания.
"Рост доходов в прошлом году, по сути, мы связываем с рижским проектом, однако значительно результату способствовали и изменения в действующих в Литве ТР центрах Akropolis", – отметил М. Кунцайтис в пресс-релизе.
Совокупные продажи арендаторов ТРЦ компании в Вильнюсе, Клайпеде, Шяуляй и Риге в прошлом году выросли на 22% до 697,9 млн евро.
Akropolis Group принадлежит одной из крупнейших бизнес-групп в Литве Vilniaus prekyba.
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