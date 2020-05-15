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Литовская компания Akropolis Group, которой принадлежат крупные торгово-развлекательные центры (ТРЦ) и офисные комплексы в Литве и Латвии, в прошлом году достигла показателя оборота в 75,8 млн евро – на 25% больше, чем в 2018 году, сообщила группа результаты по данным аудита.
Выручка Akropolis Group выросла на 25% до 75,8 млн евро
© DELFI / Orestas Gurevičius

Председатель правления компании Мантас Кунцайтис утверждает, что рост оборота определен расширением в Риге, где открыт новый ТРЦ Akropole. Также завершена модернизация Вильнюсского ТРЦ Akropolis, в который инвестировано 14 млн евро, вместе с арендаторами была модернизирована почти половина площади здания.

"Рост доходов в прошлом году, по сути, мы связываем с рижским проектом, однако значительно результату способствовали и изменения в действующих в Литве ТР центрах Akropolis", – отметил М. Кунцайтис в пресс-релизе.

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Совокупные продажи арендаторов ТРЦ компании в Вильнюсе, Клайпеде, Шяуляй и Риге в прошлом году выросли на 22% до 697,9 млн евро.

Akropolis Group принадлежит одной из крупнейших бизнес-групп в Литве Vilniaus prekyba.

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