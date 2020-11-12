Выросли очереди тягачей на границе с Беларусью, закрыты еще 9 постов

"Сегодня ночью мы получили информацию из Беларуси о том, что она из-за COVID-19 закрыла 9 КПП с Украиной, Польшей и Литвой (...). Мы знаем, что белорусских таможенников стало меньше. Видимо, среди таможенников есть заболевшие коронавирусом, возможно, не хватает кадров. Поэтому и появляются очереди, снижается пропускная способность", – сказал он.
Аустинскас заверил, что эти очереди связаны с распространением коронавируса в Беларуси, и прибавил, что тут "нет никакой политики".
"Большие очереди связаны с COVID-19. Беларусь уточнила, что пропускная способность должна восстановиться в течение нескольких суток. Также может быть, что через нашу границу едут автомобили из Польши", – сказал он.
У Медининкского КП, по данным на 16.25 ч., стоят 125 фур. Согласно прогнозам, водители проводят на границе около 7 ч.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жители Литвы не сдали экзамен: в ноябре зафиксирована рекордная смертность от коронавируса (131)
В Литве по-прежнему фиксируют больше 1000 новых случаев...
У депутата парламента Литвы - коронавирус, ее коллега закрылся в кабинете: "Жду результата" (5)
После того как у депутата Риманте Шалашявичюте...
Глава Минздрава о новых ограничениях: решения будут в понедельник (5)
В Литве уже почти неделю действует карантин, а за 11...
Пик уровня заболеваемости – через 1-2 недели: предлагают отслеживать новый показатель (36)
Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг обратился...
Профессор - бизнесу: пожалуйста, купите эти пробирки для Литвы, иначе все мы "загнемся" (313)
После того как директор лаборатории Национального...