Победители конкурса получили приз в размере 60 000 евро. В конкурсе приняли участие архитекторы из США, Японии, Германии, Великобритании, Новой Зеландии, Финляндии, Китая, Бразилии и др. стран. В числе идей была 21 идея местных архитекторов.
"100 лет назад основателями нашего государства была выдвинута идея "Народного дома", постепенно она воплощается", – сказал министр культуры Миндаугас Кветкаускас.
"Я верю, что архитектура выбранного здания уникальна, она запоминается, вдохновляет и станет новым символом города – звучащим, вдохновляющим и отражающим время. Национальный концертный зал "Народный дом" - один из важнейших культурных объектов в столице для всех нас. Спустя более чем 100 лет мы вместе осуществим идею патриархов. Здесь будут проходить впечатляющие мероприятия мирового значения, это пространство может стать очагом европейской культуры", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.
С победителями конкурса пройдут переговоры о предоставлении услуг проектирования здания, в ходе этих переговоров выяснится стоимость проекта и сколько времени займет его осуществление. Договор на технический проект планируют подписать в этом году.
Второе место в конкурсе заняла команда из Франции Fres architects and planners. Она получила чек на 40 000 евро.
На третьем месте литовские архитекторы Paleko archstudija и приз 20 000 евро.
По условиям конкурса, в новом здании будет большой зал на 1700 мест и Малый зал на 500 мест, а также кафе, просторный вестибюль с видом на город и помещения для культурной деятельности. Бюджет на строительство здания составляет 52 млн. евро.
Здание Дворца профсоюзов, построенное на горе Таурас 56 лет назад в скором времени снесут. Мэрия приведет в порядок близлежащие территории, включая Лютеранский сад – комплекс старого лютеранского кладбища. На это уйдет 14 млн. евро.
Вильнюсцы могут ознакомиться со всеми 248 идеями, которые были представлены, на выставке в T Parkas (ул. Пелесос, 1) с 20 сентября по 13 октября, с понедельника по пятницу с 12 до 20 ч., в выходные дни с 10 до 17 ч.
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