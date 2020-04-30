По сравнению с четвертым кварталом 2019 года реальное изменение экономики, без учета сезонности и влияния количества рабочих дней, было отрицательным - минус 0,2 % ВВП, сообщает Департамент статистики.

При расчете ВВП производственным методом выявлено, что отрицательное влияние на квартальные результаты ВВП оказали результаты деятельности предприятий промышленности (минус 0,21%), недвижимости (минус 0,13%), а также предприятия оптовой и розничной торговли, транспорта и охраны, расселения, общественного питания (минус 0,12%).

По мнению Департамента статистики, при расчете первой оценки ВВП применялись эконометрические методы - расчеты были произведены на основании начальной информации и с учетом введения карантина и остановки определенных сфер экономики. Ожидается, что из-за влияния коронавирусного кризиса государство потеряло около 1,5 % ВВП в ценах того периода.

Без вычета влияния сезонности и количества рабочих дней годовой рост ВВП в первом квартале составил 2,6%, в то же время за квартал экономика упала на 10,3%.

По прогнозам Минфина, снижение ВВП Литвы будет зависеть от способности страны справиться с кризисом и в этом году может составить от 2,8 до 7,3 проц.