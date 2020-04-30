По сравнению с четвертым кварталом 2019 года реальное изменение экономики, без учета сезонности и влияния количества рабочих дней, было отрицательным - минус 0,2 % ВВП, сообщает Департамент статистики.
При расчете ВВП производственным методом выявлено, что отрицательное влияние на квартальные результаты ВВП оказали результаты деятельности предприятий промышленности (минус 0,21%), недвижимости (минус 0,13%), а также предприятия оптовой и розничной торговли, транспорта и охраны, расселения, общественного питания (минус 0,12%).
По мнению Департамента статистики, при расчете первой оценки ВВП применялись эконометрические методы - расчеты были произведены на основании начальной информации и с учетом введения карантина и остановки определенных сфер экономики. Ожидается, что из-за влияния коронавирусного кризиса государство потеряло около 1,5 % ВВП в ценах того периода.
Без вычета влияния сезонности и количества рабочих дней годовой рост ВВП в первом квартале составил 2,6%, в то же время за квартал экономика упала на 10,3%.
По прогнозам Минфина, снижение ВВП Литвы будет зависеть от способности страны справиться с кризисом и в этом году может составить от 2,8 до 7,3 проц.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Семейный врач рассказал, сколько еще придется носить маски (41)
В последнее время жители Литвы , которые входят в...
Глава МВД Литвы: в выходные будут дежурить 800 экипажей полиции (9)
Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене сказала,...
Премьер-министр Литвы о более длинных выходных: хотелось бы, чтобы такие дискуссии начались (5)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...
В Литве 10 новыx случаeв заболевания коронавирусом (5)
30 апреля в Литве сообщается о 10 новых случаев...
Клайпеда освободила от сборов уличные кафе и рестораны, но не все этому рады (3)
Клайпеда идет по стопам Вильнюса , стремясь помочь...