ВВП Литвы в прошлом году вырос на 3,9% до 48,3 млрд евро

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Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в прошлом году вырос, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, он увеличился на 3,9% и в ценах того период составил 48,3 млрд евро.
В четвертом квартале 2019 года в ценах того времени ВВП составил 12,6 млрд евро – на 1,3% больше, чем в июне-сентябре прошлого года, сообщил Департамент статистики.
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