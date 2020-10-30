В третьем квартале ВВП в ценах того периода достигал 13,1 млрд евро, а за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, был на 3,7% больше, чем в апреле-июне прошлого года, сообщил Департамент статистики.

Если оценивать показатель производственным методом, то на изменение ВВП положительно повлияли результаты оптовой и розничной торговли (выросли на 1,9%), промышленности (на 0,9%), строительства (на 0,2%).

В третьем квартале, по сравнению с третьим кварталом 2019 года, экономика Литвы сократилась на 1,7%.