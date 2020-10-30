aA
Внутренний валовой продукт Литвы (ВВП) за три квартала этого года, по сравнению с январем-сентябрем 2019 года и за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, сократился на 1,4% до 35,9 млрд евро.
Ekonomika
Ekonomika
© Shutterstock

В третьем квартале ВВП в ценах того периода достигал 13,1 млрд евро, а за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, был на 3,7% больше, чем в апреле-июне прошлого года, сообщил Департамент статистики.

Если оценивать показатель производственным методом, то на изменение ВВП положительно повлияли результаты оптовой и розничной торговли (выросли на 1,9%), промышленности (на 0,9%), строительства (на 0,2%).

В третьем квартале, по сравнению с третьим кварталом 2019 года, экономика Литвы сократилась на 1,7%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Министр финансов: в 2021 году снизится дефицит бюджета, стабилизируется соотношение долга и ВВП (1)

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока говорит, что...

TOP новостей

Перед длинными выходными президент Литвы просит жителей вести себя ответственно (9)

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу призвал...

Глава Минздрава Литвы просит отложить посещение могил и постоянно носить маски (11)

На фоне роста заболеваемости коронавирусом министр...

В Сантаришкской клинике не осталось свободных коек для больных COVID-19  отменяют некоторые плановые услуги (4)

В Литве быстро распространяется коронавирус ,...

Верига не исключает всеобщий карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом (13)

Mинистр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

СОГГ: после закрытия границы в Беларусь могут въезжать путешественники только некоторых категорий (185)

После того как Беларусь ограничила въезд легковых...

|Maža didelių žinių kaina