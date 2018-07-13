Вводится "потолок" прямых выплат ЕС до 150 тыс. евро

"Я рад, что этот шаг солидарности одобряет и большинство крупных фермерских и сельскохозяйственных компаний. До нового финансового периода мы будем наблюдать за тем, не сократит ли ограничение размера выплат конкурентоспособность литовских хозяйств на международных рынках", - отметил в пресс-релизе министр Гедрюс Сурплис.

Литва впервые применит "полок" в отношении выплат ЕС в период 2019-2020 годов.

Парламентская оппозиция раньше предлагала ограничить прямые выплаты для крупных хозяйственников до 150 тыс. евро в год, однако в июне сейм не рассмотрел это предложение. Его инициаторы заявляют, что новый порядок сократит выручку землевладельца, владеющего около 30 тыс. гектарами земли, почти на 3 млн евро в год.

Один из инициаторов поправки, консерватор Миколас Маяускас ранее заявлял, что такой порядок означал бы большие убытки для крупных фермеров. Бывший министр сельского хозяйства, "аграрий" Бронюс Маркаускас отмечал, что такие ограничения не применяются ни в одной из стран Евросоюза.

Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис контролирует одну из крупнейших компаний землевладения в Литве - Agrokoncernas. Его руководители раскрыли, что компания группы владеют около 22 тыс. гектаров земель.

Литовские фермеры с самого вступления в ЕС пользовались прямыми дотационными выплатами. Они выплачиваются за площадь обрабатываемых земель согласно с прочими критериями, например, молодым фермерам.