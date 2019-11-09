Второй Akropolis в Вильнюсе становится реальностью: обещают грандиозные перемены

Портал DELFI ранее сообщал, что разрешение на строительство на этом участке было получено в 2009 году, но долгое время ни о каких работах не было и речи. В феврале этого года говорили, что эти планы тормозит строительство ТЦ в Риге, однако сейчас, кажется, ситуация изменилась.

Доминикас Мертинас рассказал DELFI, что сейчас корректируют проект ТЦ у парка Вингис. Мэрия пожелала чтобы комплекс развивался органично со всем районом Науяместис. Кроме того, муниципалитет хочет, чтобы проект быстрее представили горожанам.

"Я рад, что запущенную территорию приведут в порядок и обновят (...). Я как мэр хотел бы, чтобы расширение города и инфраструктурные перемены проходили не хаотично, как прежде, а с проектом на будущее, чтобы сегодняшние перемены обеспечили горожанам слаженное безопасное и удобное сообщение, качественный отдых в зеленых зонах, таких как парк Вингис и набережная Нерис. Важно, чтобы новые постройки гармонировали со старой частью города", – сказал глава Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

"На этой заброшенной территории мы намерены развивать мультифункциональный культурно-развлекательный и торговый комплекс Akropolis, компания M.M.M. Projektai планирует строительство комплекса жилых домов. Сегодня мы представили мэру и его команде идею проекта конверсии, благодарим за ценные замечания. (...) В ближайшее время мы намерены представить проекты обществу", – сказал председатель правления Akropolis Group Витаутас Лабяцкас.

На встрече с представителями муниципалитета обсуждали связанные с появлением комплекса инфраструктурные изменения. Будут изменение в порядке движения транспорта, чтобы не было проблем с движением на ул. Гележинё Вилко, въезды планируются с соседних улиц, появится возможность добраться до нового объекта на общественном транспорте.

Через ул. Гележинё Вилко планируют построить виадук для пешеходов и велосипедистов. Кроме того, будет устроено доступное сообщение с ул. Герои Вильтис.