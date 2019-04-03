ВТО понизила прогноз роста мировой торговли

Организация рассчитывает, что в 2020 году плюс составит 3,0 процента - но лишь при условии, что напряженность в мировой торговле ослабнет. Генеральный секретарь ВТО Роберту Азеведу обратился к странам мира с призывом положить конец торговым спорам. Необходимость этого становится все насущнее, заявил он 2 апреля в Женеве. Если же напряженность усилится, то мировая экономика может выдохнуться еще сильнее, предостерег Азеведу.
Конкретных цифр, насколько именно торговые конфликты могут повлиять на мировую торговлю, ВТО не называет. Речь идет о "большом риске" для роста внешнеторговых отношений.
Уже около года продолжается торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира - США и Китаем. Страны обменялись штрафными пошлинами более чем на 360 миллиардов долларов. Торговые споры между Вашингтоном и другими странами, в частности Евросоюзом, также до сих пор не урегулированы.
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