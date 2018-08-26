Специалист по маркетингу Лауринас вместе с семьёй живёт в частном доме в Каунасе. Утром каждого рабочего дня он садится в автомобиль, чтобы через полтора часа оказаться в офисе в Вильнюсе. "Предложили хорошую зарплату, прекрасные условия работы и возможности международной карьеры, поэтому мы с семьёй посоветовались и решили, что буду ездить на работу из Каунаса. Каждое утро на автостраде я вижу, что таких, как я – не так и мало, – говорит Лауринас. – Я благодарен жене, которая согласилась возить детей в школу и кружки".

"Литовцы, работающие в больших городах, а проживающие около них в радиусе 15-30 км либо в ещё более отдалённых деревнях или городках, уже ничему не удивляются. Правда, большинство жителей Литвы всё ещё стараются найти работу не так далеко от дома, – заметила руководитель отдела маркетинга CVMarket.lt Раймонда Татарелите. – Во всяком случае, так показывает наше исследование мобильности литовцев".

Kiek laiko lietuviai praleidžia kelyje į darbą © Organizacijos nuotr.

В результате опроса 1224 сотрудников литовских предприятий выяснилось, что четыре человека из десяти на работу ежедневно едут в течение 16-30 минут. Почти третья часть трудящихся прибывает на работу за 15 минут и быстрее.

Менее 20% тружеников из дома должны выйти за 31-45 минут до начала рабочего дня. От 45 до 60 минут в пути на работу проводят 9% работников. А более часа тратят на что, чтобы прибыть к рабочему месту, 2,6% участников опроса. Из них более четверти едут на работу полтора часа и больше.

Как показывают результаты опроса, проведённого в 2018 г.немецкой компанией по трудоустройству StepStone, немцев, которые в пути на работу проводят час или больше, значительно больше, чем литовцев – 12%. Зато таких, у которых работа почти под боком, насчитывается куда меньше. За полчаса или быстрее на работу прибывают 52% немцев и 70% жителей Литвы.

"При желании полностью представить мобильность литовцев, мы лодны были обратить внимание ещё и на тех лиц, которые живут в Литве, а периодически на несколько месяцев выезжают на работу за рубежом, – заявляет эксперт. – Следует заметить, что количество работающих таким образом в последнее время увеличивается. Как, кстати, и таких жителей Литвы, которым вообще никуда ехать не надо, поскольку они работают на дому".