Торговая сеть Maxima сообщает, что 31 декабря магазины закроются в 21 ч., а 1 января откроются в 12 ч.

Магазины Rimi 31 декабря закроются в 21 ч., а 1 января откроются в 10 ч. Магазины сети Iki в четверг закроются в 20 ч., а 1 января откроются в 10 ч. и будут работать до 22 ч.

Торговая сеть Lidl сообщает, что магазины 31 декабря закроются в 20.30 ч., а 1 января работать не будут.

В первый день Нового года не будут работать и магазины сети Norfa, 31 декабря магазины закроются в 20 ч.