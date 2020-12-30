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Приближается Новый год, магазины и торговые центры сообщают об изменении времени работы. Утверждают, что 31 декабря магазины будут работать короче, а 1 января одни не будут работать, другие откроются позже.
Naujoje parduotuvėje būtina dezinfekcija ir bus griežtai prižiūrimi srautai.
Naujoje parduotuvėje būtina dezinfekcija ir bus griežtai prižiūrimi srautai.
© Iki

Торговая сеть Maxima сообщает, что 31 декабря магазины закроются в 21 ч., а 1 января откроются в 12 ч.

Магазины Rimi 31 декабря закроются в 21 ч., а 1 января откроются в 10 ч. Магазины сети Iki в четверг закроются в 20 ч., а 1 января откроются в 10 ч. и будут работать до 22 ч.

Торговая сеть Lidl сообщает, что магазины 31 декабря закроются в 20.30 ч., а 1 января работать не будут.

В первый день Нового года не будут работать и магазины сети Norfa, 31 декабря магазины закроются в 20 ч.

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