Обычно усадьбы на лето бронировали уже с весны. Сейчас отзывают свадьбы, юбилеи, бизнес-мероприятия. Предприниматель Дайнюс Янушкявичюс сказал, что в это году его ждет борьба за выживание. Он с иронией оценивает заявления о том, что в этом году жители Литвы не поедут за границу, а будут отдыхать в здешних усадьбах.

"Я работаю в этой сфере 17 лет. Есть усадьбы для праздников, есть домики у водоемов, где можно наслаждаться природой. Но никто не звонит, даже не интересуются ценами. Может, в Палангу и поедут, но не в усадьбы сельского туризма в Паневежском районе", – сказал он.

Янушкявичюс сказал, что были отозваны все мероприятия и праздники до начала июня. Остальные будут более скромными. Если раньше по выходным усадьбы были заняты до середины октября, то сейчас есть свободные места даже летом.

"Происходящее - просто какая-то сенсация. Такого не было, чтобы в июле и в августе, когда бывает много свадеб, усадьбы пустовали. Свадьбы состоятся, но усадьбы будут пустовать. Может, что-то изменится, но чудес не бывает", – считает предприниматель.

По его словам, видно, что люди экономят деньги. У него есть зона отдыха в Вилктуписе, там рядом кафе, беседки. Машин полно, но люди привозят еду с собой, никакие бани и усадьбы им не нужны.

"Все боятся второй волны. Я сам стараюсь меньше тратить, ведь не знаешь, что будет осенью", – сказал Янушкявичюс.

Миндаугас Бутенас - владелец усадьбы на Смильтинском хуторе. Он признал, что настроение мрачное. Паневежис – не Молетай, отдыхающих не привлекает. У жемайтийцев есть Платяляй, у вильнюсцев – Тракай и Друскининкай, а паневежцы не могут похвастаться красивой природой.

"За 12 лет так плохо еще не было. К нам часто приезжали иностранцы, особенно латыши, но не местные", – сказал мужчина.

Паневежцы обычно арендовали усадьбы для праздников - свадеб, крестин, юбилеев, но карантин расстроил все планы. Таких свадеб, как раньше, на 80–100 человек, в этом году не будет. В лучшем случае 12–15 самых близких и не на два дня, а на три часа. С одной стороны люди боятся болезни, с другой действуют ограничения, какие могут быть песни за столом, если люди сидят в метре друг от друга или за перегородками.

Не осталось и международных мероприятий, на которых зарабатывали усадьбы.

"Этот кризис коснется не только нас, не будет заказов у торговцев цветами, поставщиков еды, водителей лимузинов. Пока не будет денег из-за границы, все будет плохо", – считает Бутенас.

Президент Литовской ассоциации усадеб сельского туризма Агне Вайткувене сказала, что ситуация в Паневежисе не исключительная. Во всей Литве так. Есть два полюса: если усадьба находится в тихом месте у озера или в живописном месте, жалоб нет, число заказов растет. Но усадьбы для праздников и мероприятий сейчас переживают не лучшие времена.

По ее словам, такие усадьбы ищут источник выживания, например, стали предоставлять услуги проживания, организовывать пикники.

Этим летом жителей Литвы призывают отдыхать на родине. Однако усадьбы сельского туризма не только не получают заказов, но и наоборот сталкиваются с отзывом брони.