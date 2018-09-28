Временный глава RB Rail: страны видят общую цель, но идут к ней разными путями

"Для меня главное, чтобы было полное финансирование проекта и чтобы все стороны смотрели вперед (...) Страны видят общую цель, но по-разному, поэтому модель реализации сложнее", - сказал BNS И. Дегутис, в четверг временно сменивший в должности главы RB Rail уволившуюся Байбу Рубеса.

По его словам, много времени и дискуссий требует составление совместного бюджета предприятия, потому что Латвия и Эстония должны утвердить свои части вместе с национальными бюджетами - эти страны участвуют в СП через предприятия министерств. Между тем Литва выделяет свою долю через дочернее предприятие Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) - Rail Baltica statyba.

"Мы видим со стороны ЛЖД и министерств полное желание провести проект Rail Baltica в жизнь. С другой стороны, структура реализации проекта сложна, нет легких вопросов, потому что ЛЖД де-факто - наши акционеры, а в Латвии и Эстонии есть предприятия под министерствами, там финансирование идет из госбюджетов. Поэтому модель управления сложная", - сказал И. Дегутис.

Б. Рубеса, которая возглавляла RB Rail три года и неожиданно, за месяц до окончания срока своих полномочий, уволилась с должности, заявила, что в отношении проекта возникает высокий риск из-за поведения и решений наблюдательного совета СП и выгодоприобретателей проекта.

По ее словам, нынешняя структура предприятия вызывает обеспокоенность тем, что и RB Rail, и Rail Baltica "становятся конкретно частью бизнеса ЛЖД".

Зампредседателя наблюдательного совета RB Rail Каролис Санковскис в беседе с BNS отклонил критику Б. Рубеса и назвал ее обвинения интерпретациями.

Проект Rail Baltica стоимостью 5,8 млрд евро намечается провести в жизнь до конца 2025 года.