Компания мотивировала просьбу об остановке торгов пресс-конференцией прокуратуры по загрязняющему сбросу стоков в Клайпеде.
"Во время пресс-конференции Клайпедской окружной прокуратуры планируется предоставить информацию, связанную с проводимым прокуратурой досудебным расследованием по поводу возможно неочищенных стоков Grigeo Klaipeda, спущенных в Куршский залив", – говорится в сообщении Grigeo.
Торги акциями Grigeo остановлены с 14 часов до конца торговой сессии. Торги планируется возобновить в понедельник. Пресс-конференция прокуратуры началась в 14 часов.
Акции Grigeo котируются в Официальном списке торгов Вильнюсской биржи.
Временно останавливаются торги акциями Grigeo
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