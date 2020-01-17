Временно останавливаются торги акциями Grigeo

В пятницу на Вильнюсской фондовой бирже Nasdaq временно останавливаются торги акциями группы предприятий по производству древесно-волокнистых плит, гигиенической бумаги и картона Grigeo. Торги этими акциями останавливаются второй раз за две недели – впервые это произошло с 7 по 9 января. Утром 10 января торги возобновились.
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Компания мотивировала просьбу об остановке торгов пресс-конференцией прокуратуры по загрязняющему сбросу стоков в Клайпеде.

"Во время пресс-конференции Клайпедской окружной прокуратуры планируется предоставить информацию, связанную с проводимым прокуратурой досудебным расследованием по поводу возможно неочищенных стоков Grigeo Klaipeda, спущенных в Куршский залив", – говорится в сообщении Grigeo.

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Торги акциями Grigeo остановлены с 14 часов до конца торговой сессии. Торги планируется возобновить в понедельник. Пресс-конференция прокуратуры началась в 14 часов.

Акции Grigeo котируются в Официальном списке торгов Вильнюсской биржи.

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