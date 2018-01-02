Вечером 31 декабря курс биткоина составлял 14 128 долларов, а 1 января опустился до 13 тысячи долларов.
По подсчетам агентства, 1 января к 7:45 по мск курс криптовалюты снизился на 4,3% по сравнению с предыдущим днем. В первый день прошлого года биткоин вырос на 3,6%, тогда его курс составил 998 долларов.
В середине декабря курс биткоина впервые превысил порог в 20 тысяч долларов, однако потом резко упал на 15%. Глава подразделения по маркетингу зарегистрированной в Гонконге биржи криптовалют Gatecoin Томас Глюкман назвал падение курса биткоина «краткосрочной коррекцией». По его словам, он должен был восстановиться до конца недели.
В ночь на 22 декабря курс криптовалюты на бирже опустился ниже 14 тысяч долларов. За неделю биткоин потерял в цене около шести тысяч долларов. Bloomberg отмечал, что резкое снижение курса может быть связано с его коррекцией после масштабных денежных вливаний.
В странах Балтии увеличилась минимальная зарплата (3)
Минимальная зарплата в Литве с января увеличилась...
Центробанк: у жителей Литвы остается около 0,5 млрд. необмененных литов (4)
По прошествии трех лет после введения евро на руках у...
Впервые за несколько лет: курс биткоина начал новый год со снижения
Впервые с 2015 года курс биткоина начал новый год со...
С января газ в Литве дешевеет только для части бытовых потребителей (20)
С января в Литве почти для 0,5 млн. бытовых потребителей,...
TOP новостей
Темпы эмиграции из Литвы только ускоряются (164)
С момента восстановления независимости количество...
С 1 января тысячи работников в Литве получат уменьшенные зарплаты (21)
С Нового года вступили в силу поправки к закону, которые...
В Литву приедет лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич (12)
3 января в Государственном молодежном театре Литвы...
Грибаускайте заплатила за землю 75 500 евро (8)
В конце декабря прошлого года глава Литвы президент...
Родители стали подавать заявки на "детские" деньги - электронная система зависла (5)
После того как жители Литвы стали подавать заявки на...