Пакальнис уверяет, что у Вильнюса есть все шансы, чтобы стать лидером региона, поскольку рядом с ним немного крупных городов. Вильнюс конкурирует с Минском, но, по словам архитектора, Минск находится за железным занавесом. Кроме того, в Вильнюсе число жителей растет, а, например, в Риге сокращается.

По сравнению с Латвией и Эстонией, в Вильнюсе живет пока небольшая часть населения страны, зато в Вильнюс приезжает молодежь из других городов и регионов.

По словам Пакальниса, город еще может вырасти примерно на треть. 25-30% – столько не хватает Вильнюсу, чтобы догнать Западную Европу. От того, удастся ли этого достичь, будет зависеть, как в будущем будут жить вильнюсцы. Для этого не хватает хороших услуг государственного сектора, быстрого сообщения с миром и жилья за доступную цену.

Пакальнис сказал, что в последнее время много было сделано для улучшения сообщения в городе. Оборудовали южную и западную объездную дорогу. Сейчас нужно завершить Северную улицу и ул. Миколаса Летувиса, которые обеспечат сообщение между восточной и западной частью столицы, чтобы западная объездная дорога была доступна из разных точек города.

"Город нуждается в альтернативной транспортной системе. Особенно в каршеринге. Эта система дала людям понять, что не всегда обязательно владеть собственным автомобилем, компании, находящиеся в центре, выдают работникам ваучеры на оплату услуг каршеринга. Благодаря этому в центре города стало меньше стоящих автомобилей, но они там постоянно ездят", – сказал архитектор и заметил, что это касается также велосипедов.

По словам Пакальниса, при планировании расширения города, все связано с транспортом. Например, периферийные районы с центром связывают скорые автобусы. Чтобы расширить их сеть, нужно увеличивать концентрацию.

Он подчеркнул, что Северная улица (Шяурине) не будет только магистралью – там планируется застройка, будут квартиры и офисы – благодаря этому среди стареющего населения появятся молодые люди.

По словам архитектора, чтобы в Вильнюсе появилось метро, нужно, чтобы было около 20 000 пассажиров в час.

"У нас на одной остановке у Зеленого моста есть 5000 пассажиров. Если мы хотим провести первую линию в Пилайте (там живут около 20 000), то представьте себе, что всех их надо сначала перевезти в одну сторону, а через час - в другую, для эффективной работы системы. Построить мы можем, но если не продадим нужное количество билетов, нам придется платить строителю компенсацию из бюджета", – сказал архитектор.

По его словам, для начала важно разработать коридоры для скорого транспорта, а потом уже думать об альтернативах.

Пакальнис сказал, что хотят, чтобы в центре города было больше жилья, но чтобы оно не было таким элитным, как сейчас. Также планируют предоставлять в жилых районах больше услуг. Тогда людям нужно будет меньше ездить, чтобы получить необходимые услуги.

Мэрия хочет расширить центр и в близлежащие районы – Жирмунай, Жверинас и даже Нижние Панеряй, где есть вся городская инфраструктура. В ближайшие 20 лет обещают решения для Шнипишкес и Науяместиса. Это значит, что появиться больше конверсионных проектов. Там есть 500 га – если их использовать эффективно, то в ближайшие 10 лет не придется расширяться за пределами города. Но проблема в том, что собственность принадлежит разным владельцам, скупить не получается, забрать для общественных нужд нельзя. Поэтому территории в центре города ухудшаются, вре разваливается, а город расширяется на периферии.

Именно этого добиваются новым проектом у вокзала. "Мы думаем, что можно сократить количество рельсов, может появиться новый район. Может, больше административный, связанный с госадминистрированием, чтобы люди со всей Литвы на поезде могли приехать в Вильнюс и привести в порядок документы в Национальной земельной службе или другом ведомстве, а не ехать на машине в центр города, не ставить эти автомобили в ценных местах", – сказал архитектор.

Вильнюс останется зеленым городом. 48% территории города - зеленые зоны и они сохранятся.

"Много это или мало? Это примерно столько, сколько в Вене, только там на той же площади живет в 3 раза больше людей. Но мы не можем сказать, что Вена слушком тесно застроена, что там жить неудобно, что там мало зелени мы не можем", – сказал Пакальнис.

Мэрия хочет создать в появившихся в советское время районах и в центре города систему локальных зеленых участков. Это поможет поднять спальные районы, где в зеленые зоны ничего не вкладывали.

Тем, кто планирует покупку жилья, стоит взглянуть на план города, чтобы узнать, что появится, в каких районах. Там указано, где появятся новые школы, детские сады, другие постройки, зеленые зоны.

Урбанист Виктория Марозене сказала DELFI, что перемены в Вильнюсе видны во всех областях. По ее словам, радует, что инвестируют не только в центр города, что внимание нацелено и на старые микрорайоны, где живет много вильнюсцев: появляются удобные велодорожки, бассейны, школы. Приводят в порядок и набережную Нерис (Вилии).

Однако в ходе расширения города были допущены и ошибки.

"Трудно контролируемое расширение города на перифериях дорого обходится городу, и забирает активные семьи с детьми из жилых районов. В городе рядом развивают несколько проектов, нередко решение не координированы, отчасти из-за нехватки ясных стратегий, идей для конкретного места, может и потому, что у мэрии не всегда есть полномочия требовать от застройщиков нужные для города решения", – сказала Марозене.

На самом ли деле Вильнюс может вырасти на треть? Урбанист заметила, что численность на селения ежегодно увеличивается на один процент – это несколько тысяч новых горожан. Поэтому идея увеличения города на треть, по ее мнению, нереальна. Но и теперешний размер города не мешает ему стать лидером в регионе.

Чтобы этого добиться, по мнению Марозене, нужно привлечь людей, создающих большой ВВП, людей, обладающих инновативными качествами, и не забывать о качественном развитии жителей и улучшении качества их жизни.

По словам урбаниста, в появившихся в советское время районах, есть много зеленых зон, но большая их часть находится в плохом состоянии, качество этих зон низкое.

"Может, в некоторых районах на самом деле не хватает качественного парка, сквера, но, мне кажется, самое главное, чтобы жители и этих районов понимали свою ответственность за двор у дома. Все еще живуче советское представление, что все, что за моей дверью - не мое", – сказала Марозене.

Хотя в последнее время все чаще говорили о строительстве метро в Вильнюсе, урбанист не считает, что оно на данном этапе необходимо. По словам Марозене, о метро можно было бы говорить, если бы количество горожан на той же площади увеличилось в 2-3 раза. Сейчас достаточно расширять и укреплять сеть улиц для общественного транспорта, а не заниматься созданием новой инфраструктуры.

Всех вильнюсцев волнует вопрос, каким город будет через 10 лет?

"Будем надеяться, что через 10 лет в городе появится национальный концертный зал и стадион. Надо надеяться, что будут инвестировать не только в иконные проекты, но и в жилые районы, социальную инфраструктуру, общественный транспорт, альтернативные способы передвижения в городе. Если это будут делать последовательно вместе с частным сектором, то в Вильнюсе появится не только центр со спальными районами, а город с хорошим центром и многочисленными активными и привлекательными для жизни районами со своими центрами.

Возможно, можно надеяться, что закон о расширении инфраструктуры, который готовит мэрия, поможет городу хотя бы немного обуздать расширение и обеспечить создание социальной инфраструктуры в имеющихся и создаваемых кварталах. Если общий план Вильнюса сильно подкорректируют и он станет стратегическим документом для планирования города, то можно надеяться на более последовательное и качественное развитие пространств", – сказала Марозене.