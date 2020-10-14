С субботы рейсы будут осуществляться три раза в неделю, сообщила администратор аэропортов Литвы - компания "Литовские аэропорты".

Как говорится в сообщении, эти прямые рейсы Turkish Airlines обеспечат сообщение между Литвой и Стамбулом, а из него с еще 200 направлениями по всему миру.